بعد تعافيها.. إلهام الفضالة تتعرض للسخرية من قبل متابعيها بسبب عملية جراحية

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة ، عن خضوعها لعملية جراحية، ونشرت صورة لها ، حسابها بتطبيق سناب شات وهي على سرير المستشفى ، مساء أمس.

وقالت في تعليقها على الصورة: “عملية صغيرة لركبتي الحمد لله خلصت من أخذهم للخلايا الجذعية من دهوني وحطوها بالجهاز لفرز الخلايا عن الدهون وتتالي يغزونها بركبتي يارب”.



وانهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها الذين تمنوا لها دوام الصحة والشفاء العاجل وأن تعود سريعا لأعمالها الفنية، بينما اتهمها البعض بأنها تخضع لعملية تجميل كعادتها ولا تريد أن تعترف بذلك ، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتها ، ساخرين من صورتها التى تبدو وكأنها فتاة فى العشرينات من عمرها ، بعد إجرائها بعض التعديلات على صورتها وهى داخل المستشفى، كما أكد الأخرون على إجراء الفنانة الكويتية لعملية تجميل جديدة.

كما نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ، صباح اليوم ، صورة جديدة لها ، بعد تعافيها ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام وعلقت قائلة:” الحمدلله”.

ويعرض للفنانة الكويتية، إلهام الفضالة ، حالياً مسلسل “عداني العيب”، كما شاركت في الموسم الرمضاني الماضى بمسلسل “الكون في كفة”.