بعد تصريح أحمد السقا بوجود خلاف مع تامر حسني.. الأخير يوضح حقيقة الأمر

المستقلة/ منى شعلان/ رد الفنان المصرى تامر حسني ، على تصريحات الفنان أحمد السقا، فى برنامج تليفزيوني ، موضحاً أن هناك خلاف بينه وبين الفنان الأول ، بعد ظهور إسمه وصورته على أفيش فيلم “الفلوس” للفنان تامر حسني ، وأنه العمل بطولة مشتركة ، وهذا غير صحيح ، وأن السقا ظهر كضيف شرف.

وأعرب السقا ، خلال لقائه مع المذيعة وفاء الكيلاني أمس عبر برنامج “السيرة” ، عن استيائه مما حدث ، وأن ذلك ضره نفسيًا وعلى مستوى عمله ، وخلال الحلقة وجه رسالة لتامر حسني قائلا :” خلاص سامحتك ياتامر”.

ورد تامر حسني ، على ما صرح به السقا ، خلال خاصية “ستوري” لحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”: “حبيبي وأخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى إنك تكلمني بيني وبينك لو كنت زعلان من أي حاجة أو فاهم أي حاجة غلط، لإن الحاجات دي لا يمكن تفوتك وأنا كنت أتمنى مكتبش الكلام دا هنا بس عشان بعد كلامك في التلفزيون الجمهور الكريم بقى ليه حق إنه يفهم الصح، عشان أفكرك بس، أنت كلمتني وقولتلي خبر في موقع وعليه صورة افتراضية للفيلم وكاتبين إنك بطل في الفيلم”.

وتابع: “وأنا رديت عليك إن دي اجتهادات صحفية والصورة من تصميم المحبين اللي أكيد فرحوا بالخبر إننا مع بعض، حتى أنا مقولتش إن دي الشركة المنتجة لأنها شركة كبيرة لا يمكن تعمل كدا لأن الفيلم متباع للخارج والداخل باسم أخوك تامر حسني وأصلًا أفيش الفيلم الرسمي نزل والناس كلها شافته وأنت مش فيه ولا فيه اسمك وكل الأبطال طالعين مرسومين معرفش وعلم من إيه الحقيقة كان ممكن تزعل لو الكلام دا نزل على صفحتي أو صفحة الشركة المنتجة”.

وأردف: “وأنا شرحتلك دا من سنة واتكلمنا بعدها مرتين، مرة عيدت عليك في عيد ميلادك والتانية بخصوص برنامجك لو كنت لسه زعلان كنت هتقولي ساعتها، الفيلم بقاله سنه يا أحمد، أخيرًا بقى مستحيل الشركة تروج أو أنا أفوت أو اسمح باستخدام اسمك كبطل للفيلم وأنت مش فيه، لإن دا هيعود علينا كلنا بالضرر لإن الناس هتدخل الفيلم مش هيلاقوا الكلام دا فيبقى احنا كدا بنضحك على الناس وضرينا الفيلم ولأن أكيد يشرفني إن احنا نمثل مع بعض بطولة مشتركة لأنك حبيبي بجد ونجم أنا بحبه من قلبي فعلًا”.

واختتم حديثه عن مشاركته بمسلسل “ولد الغلابة”: “وبعدين يا حاج أحمد لما أنا جيتلك مسلسلك حصل اجتهادات كتير من محبينك الكرام شويه يقولوا المسلسل بطولتنا وشويه يقولوا لا دا ضيف شرف بس وأنت عارف إن عمري ما عملتها وطلعت ضيف شرف غير ليك، دا أنت طبلتي أجي أصور الساعة 8 الصبح كنت عندك في نص ساعة عشان فكرة طلعت في دماغك فجأة وجيت لإنك غالي عندي أوي أوي فوق ما تتصور، وكنت بفرح باحتهادات محبينك ومحبيني حتى لو صورتي صغيرة أو كاتبين بطولة أو ضيف شرف كل دا مش فارق لإني جيت أخدم صديق عمري وأتمنى أي كلام يصب في مصلحة مسلسل أخويا وينجح ويكسر الدنيا، أنت حبيبي يا أحمد وصديق عمر عشان كدا أنا مش هزعل منك معلش طولت في الكلام لإن برضو زعلك يعز عليا”.

فيلم “الفلوس” بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وظهر خلال أحداث الفيلم العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، مي عز الدين، الراقصة جوهرة، والفيلم قصة تامر حسني، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.