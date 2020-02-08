بعد تصريحها «تربيتى خلتنى مؤدبة زيادة».. رانيا يوسف تتصدر تريند جوجل

(المستقلة) – منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية «رانيا يوسف» تريند محرك البحث جوجل فى مصر، بعدما حلت ضيفة ضيفة برنامج «أسرار النجوم»، الذي تقدمه الإعلامية «إنجي علي» عبر أثير إذاعة نجوم إف إم، وصرحت رانيا خلال اللقاء بعدد من التصريحات ، جعلتها حديث رواد السوشيال ميديا ، حيث كشفت عن جانب كبير من حياتها الشخصية، والطريقة التي تتعامل بها مع بناتها.

وأكدت «يوسف» أنها تعرضت للكثير من المواقف الصادمة، التي لم تستطع التصدي لها أو مواجهتها ،وجعلتها تتسم بشخصية أقوى بكثير عن السابق، معلقة: “مكنتش بعرف أشتم، دلوقتي اتعلمت شوية، وكنت بتكسف لما حد يسألني، لكن لسه عندي شوية خجل بحاول أحافظ عليه”.

اقرا المزيد : اطلالة اخرى تثير الجدل للفنانة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

وأضافت أنها كانت خجولة جدًا، ولذلك لم تستطع أن تأخذ حقها في كثير من الأحيان، معلقة: “كنت بخاف أقول لا، يمكن تربيتي في مدارس راهبات، خلتني طالعة مؤدبة زيادة عن اللزوم”.

وتابعت رانيا أنها تحب أن تتقرب من بناتها، بالتفاهم والحوار، إلا أنها تلجأ إلى تعنيفهن في بعض الأحيان مثلما تفعل كل الأمهات، مضيفة إلى أنها تحرص دائمًا على معرفة كل شيء عنهن، معلقة: “بحاول أعرف.. طبعا اللي هما بيقولوه هو اللي عاوزني أعرفه، لكن بحاول أدعبس من وراهم”.

كما كشفت «رانيا يوسف» أنه من المستحيل أن تفكر في الزواج للمرة الرابعة، وذلك بعد الصدمات التي مرت بها خلال التجارب السابقة، مضيفة: “جربت حظي في الجواز 3 مرات وقلت كفاية أوي كده.

متابعة :” بناتي لا يمانعون في فكرة زواجي، وبيشجعوني على طول على فكرة الزواج، وبيقولوا لي: لازم تحبي يا ماما ويبقى لك حد في الحياة، بس أنا برجع وقلت مفيش جواز تاني، ممكن أحب بس مش هتجوز”.

وعن أعمالها الفنية وخاصة مشاركتها في مسلسل

«الأنسة فرح»، قالت «يوسف» :”كنت خايفة من تجربة الكوميدي في المسلسل قدمته زمان، لكن كمساحة صغيرة، لكن الناس لم ترني في شكل اللايت كوميدي”.

مضيفة :”أنا بحب الخطورة وألعب كل الشخصيات، الحمدلله الخطورة في شغلي بتجيب أجوان لكن في حياتي الشخصية كلفتني كتير ولكن تعلمت”.

واختتمت «رانيا» لقائها ، قائلة:” أن القرارات تتغير مع المراحل العمرية فى حياتنا والاختيارات تتغير والإنسان أيضا يتغير، وأصبحت تفكر بعقلها أكثر من قلبها في الفترة الأخيرة.