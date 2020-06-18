بعد تصريحها بإصابتها بالفيروس.. منة فضالي: هذا حالي بعد (كورونا)

(المستقلة)… بعد أن أعلنت منذ يومين شعورها بأعراض كورونا وطلبت مساعدة جمهورها لمعرفة مكان معمل تستطيع عمل تحليل فيه، نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها على “إنستغرام” صورة لها بالكمامة وعلقت عليها بقولها: “وده حالي في زمن الكورونا انا مش عارفني”.

وكانت منة فضالي أثارت جدلاً كبيراً بعد ما أعلنت أنها ترغب في إجراء فحص لفيروس كورونا، وكتبت على حسابها الشخصي بـ”فيسبوك”: “عاوزه أعمل تحليل كورونا وبكلم معمل البرج وألفا محدش بيرد حد ممكن يفيدني” بحسب (مجلة لها).

من ناحية أخرى شاركت منة فضالي في السباق الدرامي الرمضاني المنتهي بعملين هما مسلسل “حب عمري” تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومي القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان، كما شاركت في مسلسل “لما كنا صغيرين”، والذي قام ببطوته محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وعدد آخر من الفنانين.