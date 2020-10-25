بعد تصدرها السوشيال ميديا.. سينتيا خليفة تكشف سر إطلالتها الغريبة بمهرجان الجونة

المستقلة/ منى شعلان/ لفتت الإعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية سينتيا خليفة ، الأنظار إليها ، بعد ظهورها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة أمس السبت، بإطلالة غريبة ، جعلت منها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي .



وارتدت “خليفة” بدلة رجالي مفتوحة بدون ارتداء قميص أسفل الجاكت، كما اعتمدت تصفيفة شعر كيرلي، وارتدت نظارة شمس وهى الريد كاربت مساءا.



وعن إطلالتها الغريبة ، كشفت سينتيا فى مقطع فيديو لها عبر خاصية الاستوري ، بموقع إنستغرام ، أنها اتفقت مع مصممة الأزياء وخبيرة الموضة جهاد عبد الله، أن تظهر بإطلالة مختلفة كما هى فى الواقع ، دوما تحرص أن تظهر كل يوم بإطلالة مختلفة تعكس شخصيتها.



وأوضحت سينتيا أنها ممثلة فى المقام الأول ، وفى اليوم الأول للمهرجان ظهرت مرتدية فستان ، والثانى ببدلة رجالى ، واليوم ستظهر بإطلالة أخرى بعيده عن الأول والثانية ، هكذا شخصيتها ، فهى تفضل أن تخرج عن المألوف.

وترصد “المستقلة” خلال السطور التالية ، من هى سينتيا خليفة أغرب إطلالة بمهرجان الجونة السينمائى، فهى مقدمة برامج لبنانية من مواليد 1992.

و بدأت حياتها العملية في سن مبكرة، حيث شاركت في مسلسل “عبدو عبدو’ وهي في الحادية عشر من عمرها، وفي السابعة عشر من عمرها انضمت لقناة “MTV” اللبنانية للعمل كمذيعة.

و دخلت مجال التمثيل في عام 2010 ، كانت انطلاقتها الحقيقية في مجال التمثيل في عام 2012 من خلال مشاركتا في مسلسل “روبي” للنجمة سيرين عبدالنور ومكسيم خليل.



كما شاركت في عدد من الأعمال الفنية اللبنانية ، منها فيلم “زفافيان” عام 2017، وفيلم “باباراتزي”، ومسلسل “أحمد وكريستينا” عام 2015، ومسلسل “جذور” عام 2013، ومسلسلات “ديو الغرام و”عندما يبكي التراب” عام 2012.

من أهم برامجها “كوك أستوديو” الذي عرض على قناة mbc عام 2012 وقد وجد برنامج “Coke Studio” في سينتيا كل الصفات المطلوبة لتكون مقدمة البرنامج في نسخة 2014 إلى جانب السعودي حمزة إسكندر.

وشاركت أيضاً في الموسم الرابع من برنامج “ديو المشاهير” وحصلت على المركز العاشر بجائزة قيمتها 3000 دولار.



وانطلقت الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة الماضية، ويقام المهرجان في الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب إدارة المهرجان للحفاظ على صحة الضيوف والإعلاميين والجمهور، وبحضور عدد كبير من صناع السينما في مصر والشرق الأوسط والعالم.