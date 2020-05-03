بعد تسجيل 3 جديدة ..ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في كربلاء الى 93

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الاحد ، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا مؤكدة مختبريا مقربين لزائر عائد من سوريا ليرتفع العدد الى 93 إصابة .

وقال المتحدث الرسمي لخلية الازمة في الصحة محمد ابراهيم الوكيل في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “صحة كربلاء سجلت ( 3 ) إصابات جديدة بكورونا ، بعد التأكد منها مختبريا ، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المحافظة الى ( 93 ) حالة “.

وأوضح إن “الجهات الصحية المختصة في الدائرة ، أرسلت ( 60 ) عينة للفحص المختبري لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها الإصابات المنوه عنها آنفا ، وسلامة الآخرين من الإصابة بالفيروس نفسه ” .

واشار الى إن “الإصابات المشار إليها في البيان الوزاري لهذا اليوم ، كانت لمصابين ( ذكر وأُنثى ) بعمر ( 26 _ 34 ) عاما ، ومن سكنة منطقتي حي المعلمين والمعملجي ، وتجمعهما درجة قرابة ، حيث كانا ملامسين لقريب لهما كان عائدا من سوريا قبل أكثر من شهر ولم تظهر عليه أعراض المرض في حينها ” .

وأضاف ، اما الإصابة “الثالثة فكانت لمريضة بعمر ( 52 ) عاما من منطقة الحي العسكري ( العابد ) ، وتعاني من مرض عضال وتخضع حالياً للعلاج الكيميائي “.