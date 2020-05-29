بعد تزايد الاصابات ..صحة كربلاء تقترح تأجيل امتحانات طلبة المدارس

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس الوبائي في محافظة كربلاء اقترحت صحة المحافظة، اليوم الجمعة ، تأجيل الامتحانات لطلبة المدارس والتي تم تحديد مواعيدها من قبل وزارة التربية.

وذكر مدير عام الصحة الدكتور صباح الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” مجلس إدارة الصحة خلال اجتماع ، لتدارس تطورات الواقع الصحي في المحافظة ، وخاصة الحالة الوبائية ، قدم جملة من المقترحات بغية رفعها الى خلية الازمة المركزية في المحافظة لمناقشتها “.

وقال إن “المقترحات شملت، تأجيل الامتحانات لطلبة المدارس والتي تم تحديد مواعيدها من قبل وزارة التربية ، نظرا لتزايد حالات الإصابة بالفيروس الوبائي ، وإيقاف وتحديد الحركة ودخول العجلات التي تنقل الوافدين الى المحافظة ،والدعوة الى الالتزام بالتباعد الاجتماعي في كافة الدوائر الحكومية “.

وأضاف إن “تحديد حركة دخول السيارات لا يشمل سيارات نقل المواد الغذائية ، ونقل المواد والبضائع بكافة أنواعها لضمان انسيابية حركة السوق المحلية “.

يذكر إن “كربلاء شهدت أمس الخميس ، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ومؤكدة مختبريا “.