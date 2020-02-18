بعد تجاهل الإعلام المصري له.. نجوم الفن يدعمون رامي جمال.. ومن بينهم إليسا

(المستقلة) – منى شعلان/ هاجم المطرب المصري رامي جمال ، الإعلام المصري ، بسبب تجاهل ألبومه الجديد “أنا لوحدي” ، وانشغاله بتغطية أخبار المهرجانات رغم من تصدر ألبومه تريند اليوتيوب .

وتابع:” كالعادة وكما كنت متوقع ، تجاهل تام من الإعلام عن ألبومي ، والإعلام بيتكلم ‏بس عن المهرجانات، ده اللي بيحصل مع فنان ألبومه كامل تريند يوتيوب بقاله 10 أيام منتهى التجاهل والإحباط، فعلا النجاح ‏للجيل بتاعي صعب جدا، شكرا لزملاء المهنة اللي باركولي وللجمهور المحترم”.

وكتب رامى، عبر حسابه على تويتر: “كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الإعلام عن ألبومى، الإعلام بيتكلم بس عن المهرجانات، ده اللى بيحصل مع فنان ألبومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله 10 أيام، منتهى التجاهل والإحباط، فعلا النجاح للجيل بتاعى صعب جدا، شكرا لزملاء المهنة اللى باركولى وللجمهور المحترم”.

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وتفاعل عدد من نجوم الفن مع تلك التغريدة ، داعمين رامى جمال، حيث رد الشاعر الغنائى تامر حسين، قائلا: “بالعكس، ألبوم محترم والناس بتتكلم عنه بُكل تقدير واحترام وانت شايف بنفسك، مش مهم الإعلام انت بتغنى لجمهور محترم ومبسوطين بمجهودك وشغلك وانت عارف، أما عن الإعلام فالإعلام يا صديقى عمره ما اهتم بفنان صاحب قيمة وتأثير حقيقى، دايماً بيدوروا بيلتفت لصاحب الأفكار الشاذة، اتبسط بنجاحك”.

ليرد رامى، عليه قائلا: “متحرمش منك يا فنان يا كبير، بس فعلا مبقتش فاهم حاجة، ولولا الجمهور والسوشيال ميديا وبعض الصحفيين اللى تكرموا بالمتابعة كان الواحد شك فى نفسه، شكرا على فنك ودعمك المباشر والغير مباشر”، ليرد حسين، مرة أخرى قائلا: “والله ناجح ومكسر الدنيا سيبك من الإعلام له ناسه إلا بعض القنوات المحترمة”.

كما ردت الفنانة اللبنانية إليسا ، على تغريدة رامى جمال ، قائلة :”ألف مبروك إلك ولكل محبي الفن بألبومك الجديد يا رامي. إحساسك وصوتك وموسيقتك رائعين وبيشرفني إنو هالسنة كمان رح تكون معي بألبومي. كل التوفيق والحب.

ليرد رامى، قائلا :” الله يباركلي فيكي وفى ذوقك وانا اللي بتشرف بالشغل معاكي علشان انتي مفيش في حلاوه إحساسك شكرا جدا يا ام قلب دهب.

كما علق أيضا الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر ، قائلا :” افرح بنجاحك مكسر الدنيا يا رامي وكلنا فرحانين بيك”.

وأضاف رامى ، فى تغريدة أخرى ، موجهه حديثه للجمهور ، قائلا :” طيب بما انكم السبب بعد ربنا في ان الالبوم كامل تريند يوتيوب وبما انكم انتم اهم هدف ليا والداعم الوحيد يبقي لازم اشكر ربنا علي وجودكم.

ويشار إلى أن المطرب رامى جمال، تعاون فى ألبومه الجديد “أنا لوحدى” مع شركة “نجوم ريكوردز”، و مع عدد من الشعراء هم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما الملحنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

وكانت “نجوم ريكوردز” قد طرحت أكثر من أغنية قبل صدور الألبوم مثل كليب “سقف” و”بيهم كلهم “ثم طرحت بعد ذلك الألبوم كاملا ، عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب ليتصدر الألبوم تريند اليوتيوب .

كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الاعلام عن البومي الإعلام بيتكلم بس عن المهرجانات ..ده اللي بيحصل مع فنان البومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله ١٠ ايام منتهي التجاهل والإحباط . فعلا النجاح للجيل بتاعي صعب جدا. شكرا لزملاء المهنة اللي باركولي وللجمهور المحترم 🙏 — Ramy Gamal (@RamyGamal) February 18, 2020

ألف مبروك إلك ولكل محبي الفن بألبومك الجديد يا رامي. إحساسك وصوتك وموسيقتك رائعين وبيشرفني إنو هالسنة كمان رح تكون معي بألبومي. كل التوفيق والحب@RamyGamal — Elissa (@elissakh) February 18, 2020