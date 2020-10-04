بعد ان تضخم عددها ..البنك المركزي يعيد تقييم الموقف الماليّ للمصارف الخاصة

بعد ان تضخم عددها ..البنك المركزي يعيد تقييم الموقف الماليّ للمصارف الخاصة

المستقلة / – بعد ان تضخم عدد المصارف الخاصة ليحتل العراق المرتبة الاولى عالميا بعدد المصارف ، اعلن البنك المركزي العراقي، انه قرر إعادة تقييم الموقف الماليّ للمصارف الخاصة ، مؤكدا أن “القرار يأتي تماشياً مع خطة الإصلاح التي تقودها إدارة هذا البنك لخلقِ قِطاع ٍمصرفيٍ حقيقي .

وذكر البنك في بيان أن “مجلس إدارة البنك المركزي العراقي قرر بجلسته المنعقدة مؤخرا في أيلول ٢٠٢٠ بإعادة تقييم الموقف المالي للمصارف الخاصة كافة، من خلال توجيه الدوائر المعنية بهذا البنك، وذلك بتدقيق وتقييّم رؤوس أموال المصارف الخاصَّة وتحديد نسبة العجز ومصادر تلك الأموال”.

وأوضح أن “القرار يأتي تماشياً مع خطة الإصلاح التي تقودها إدارة هذا البنك لخلقِ قِطاع ٍمصرفيٍ حقيقي، يتناغم مع طلبات المودعين في التعامل مع تلك المصارف”.

وكان المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي قد اكد في تصريح سابق على ان عدد المصارف الخاصة بات اكبر من اية دولة من دول اكبر اقتصاديا بمئات المرات من العراق دون ان يكون لها اي دور تنموي ، مؤكدا ان الغاء اجازات ٩٠ بالمئة من المصارف الخاصة لن يؤثر ولا بشكل بسيط على الحركة الاقتصادية في البلاد .