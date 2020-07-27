بعد الهلالي.. نقابة الفنانين العراقيين تنعى الفنان خلف ضيدان

(المستقلة).. نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاثنين، الفنان الكوميدي خلف ضيدان.

وقالت النقابة في بيان مقتضب انها “تنعى رحيل الفنان خلف ضيدان، والذي وافته المنية هذا اليوم” ، داعية “المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان”.

واشتهر الفنان الراحل، بالأدوار الكوميدية، في المسرح والتلفزيون.

وكان مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ قد اعلن، الجمعة، تدهور الحالة الصحية للفنان العراقي خلف ضيدان إثر إصابته بفيروس كورونا قبل عدة أيام.

وقال إن “حالة الفنان خلف ضيدان، وصلت الى مستوى حرج جداً بعد استمرار تدهور حالتهِ الصحية”، مشيرا الى أنه ” يرقد في مستشفى الكرخ العام منذ عشرة أيام بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد”.

وكانت نقابة الفنانين العراقيين، قد نعت صباح اليوم الإثنين، الشاعر والفنان العراقي، صباح الهلالي الذي توفي بعد معاناة مع المرض.