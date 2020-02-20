بعد الهجوم عليه.. هاني شاكر يغلق خاصية التعليقات بموقع إنستغرام

(المستقلة) – منى شعلان/ قام الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ، بإغلاق خاصية التعليقات بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، بعد الهجوم عليه من قبل رواد سوشيال ميديا ، بعد صدوره قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء.

وجاء قرار نقيب المهن الموسيقية، بعد غناء المطربين الشعبيين، حسن شاكوش وعمر كمال، عبارة رفضتها النقابة بحفل عيد الحب في استاد القاهرة: «أشرب خمور وحشيش».

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ونص القرار إيقاف مطربى المهرجانات عن الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية ومنع التعامل معهم من قبل أى جهة، وشملت قائمة الممنوعين من الغناء 23 اسمًا لمطرب وفرقة مهرجانات شعبية.

ولم تشمل قائمة الممنوعين الفنان محمد رمضان رغم تصريحات «شاكر» بمنع «رمضان» من الغناء.

وشمل القرار: «أبو ليلة، الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكا وأورتيجا، حسن شاكوش، ريشة كوستا، على سمارة وأحمد عزت، الدخلاوية، ولاد سليم، حمو بيكا، شواحة، نجوم المهرجانات، علاء فيفى، عمر كمال، عمرو حاحا، فرقة الصواريخ، فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالى، كزبرة وحنجرة، مجدى شطة، وزة مطرية».