بعد النزاع على ملكيتها.. منع اعمال إزالة مدينة العاب الناصرية

بعد النزاع على ملكيتها.. منع اعمال إزالة مدينة العاب الناصرية

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..وجه النائب الاول لمحافظ ذي قار حازم الكناني ، اليوم الاثنين ، الشرطة بمنع اعمال ازالة مدينة العاب الناصرية لحين حسم الدعوى القضائية المقامة بهذا الشأن .

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي للكناني تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ” بناء على ماجاء بقرار منفذ عدل الناصرية المتضمن ايقاف الاجراءات التنفذية في مدينة العاب الناصرية ، وجهت ادارة المحافظة مديرية شرطة ذي قار بتوفير دوريات لحماية المدينة ومشتملاتها من الاضرار الناجمة جراء اعمال الإزالة لحين حسم الدعوى المقامة من قبل البلدية “.

ولفت الى ان ” نزاعا قضائيا قائما بين بلدية الناصرية الجهة المالكة لعقار مدينة الالعاب وبعض المدعين بالحق الشخصي بعائدية العقار لهم “.