بعد القبض عليها لنشرها “مقطعاً مخلاً”.. هيا الشعيبي توضح حقيقة الأمر

بعد القبض عليها لنشرها “مقطعاً مخلاً”.. هيا الشعيبي توضح حقيقة الأمر

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مساء أمس ، مقطع فيديو مخل بالأداب العامة ، نشرته الفنان الكويتية هيا الشعيبي ، عبر حسابها الرسمى بتطبيق “سناب شات”.

الأمر الذى تسبب فى موجة غضب بين نشطاء مواقع السوشيال ميديا ، وتم تقديم شكوى ضدها لشعبة الجرائم الالكترونية، وطالب عدد من المغردين بالتحقيق معها.

لتخرج الشعبيى فى مقطع فيديو لها موضحة حقيقة ماحدث ، قائلة :” وصلت المواصيل يهكرون حسابي وينشرون أشياء غلط، معلقة وهي تضحك:” وهش تبون؟”.

وتابعت : “مع الأسف كان في قروب ماسك حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخره.. الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل بإذن الله”.

وأضافت :“مستمرة في نجاحي والحمد لله والأصابع ما هي سواه ناس تحبك وناس تكرهك.. حسبي الله ونعم الوكيل ما راح اتأثر بأحد دام عندي ناس تحبني”.

واستطردت : “بس أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قولتها يمكن أهلك بهل وضع مو أنا.. انا بنت الشعيبي اذلف بعيد يالاه”.

#هيا_الشعيبي : وصلت المواصيل انهم يهكرون حسابي وينزلون اشياء غلط .. ! pic.twitter.com/8GWBVWzZnB — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 8, 2020

وفى السياق ذاته تداول عدد كبير من الصحف الكويتية ، أنباء تفيد بإلقاء القبض على الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ، وجارى التحقيق معها على خلفية الفيديو المخل الذى تم نشره.

و أكدت الفنانة الكويتية فى التحقيقات أن “هكر”سعودي وراء ما حدث لها حيث تم تهديدها بفضيحة قبل الواقعة ، موضحة أن الهكر”السعودي ، يتهمونها بالتطاول على السعودية ، وفقا لصحف كويتية.