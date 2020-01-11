بعد الفوز على تونتنهام ..ليفربول يستمر دون خسارة فى الدوري الانكليزي

(المستقلة)..حقق فريق ليفربول فوزا صعبا علي توتنهام بهدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين،مساءاليوم،على ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز.

جاء هدف ليفربول فى الدقيقة 37 عن طريق فيرمينو بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليراوغ البرازيلي دفاع توتنهام وسددها صاروخية فى الشباك.

وبهذه النتيجة يواصل ليفربول فى صدارة جدول الدوري الإنكليزي، دون خسارة، برصيد 61 نقطة، علمًا بأنه له جولة مؤجلة، بينما تجمد توتنهام في المركز السابع برصيد 30 نقطة من 21 جولة.