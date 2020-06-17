بعد العيساوي .. طارق الهاشمي يعلن الاستعداد لتسليم نفسه للقضاء العراقي

(المستقلة).. اعلن نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، اليوم الأربعاء، عن استعداده تسليم نفسه للقضاء العراقي على غرار قرار وزير المالية السابق رافع العيساوي.

وقال الهاشمي ، الذي يقيم في العاصمة القطرية الدوحة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) اليوم ، :” بالطبع على أتم الاستعداد ” للقيام بخطوة مماثلة لخطوة العيساوي.

ووصف تسليم رافع العيساوي لنفسه يوم أمس، من أجل إعادة محاكمته بـ”خبر طيب”، مؤكدا بانه “مجرد قرار الدكتور رافع تسليم نفسه للقضاء ماهو الا دليل على براءته من جميع التهم التي نسبت اليه في السابق”

واعرب عن تمنيه “تبرءة ساحته تمهيداً لاستعادة وضعه الطبيعي من أجل ان يواصل خدمة وطنه ، وهذه فرصة امام القضاء العراقي ليستعيد استقلاليته وعافيته بعد ان تعرض في الماضي الى ضغوط وتدخلات عرقلت العدالة وحكم القانون “.

و أضاف “سأكون سعيداً للغاية عندما ارى سجل الحكومة العراقية طيباً في ملف حقوق الانسان” .

وتابع “صحيح ان الكل يتمنى ازالة الظلم الذي لحق بالدكتور العيساوي لكن المستفيد الاكبر من تكريس العدالة هو الوطن ، ذلك لان العدالة تقود للاستقرار ، والاستقرار مفتاح التنمية والتقدم . ونحن اليوم في العراق بامس الحاجة الى ذلك” .

واعرب عن أمله “ان تفتح هذه الحادثة المجال امام مراجعة شاملة لملفات العديد من السياسيين من العرب السنة والذين كانوا تعرضوا للاستهداف في زمن سابق”.

وأوضح قائلا ” لقد برأني الانتربول عام 2013 و إنا جاهز للمثول امام القضاء العراقي في اي وقت من أجل تبرءة ساحتي من جميع التهم المنسوبة اليّ ، وكل الذي اطلبه ضمانات بتقاضي عادل وفق الدستور . وهذا من حقي كمتهم” .

المصدر : د.ب.ا