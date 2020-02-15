بعد العقوبة الأوروبية.. مانشستر سيتي مهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية عن أن نادي مانشستر سيتي مهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إدانته بمخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» قد قرر منع السيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين اعتبارا من الموسم المقبل، مع غرامة قدرها 30 مليون يورو، بعدما أدين النادي بتضخيم عقود رعاية بشكل زائف، وهو ما كشفته مجلة دير شبيجل الألمانية في وقت سابق.

وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية، نقلا عن خبراء في اللوائح، إن مانشستر سيتي يمكن أن يتعرض لخصم نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يصل الأمر إلى إجباره على الهبوط واللعب في دوري الدرجة الثانية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن نفس اللائحة المالية للعب النظيف تطبقها الرابطة الإنجليزية المحترفة، رغم الاختلافات بين اللائحتين الإنجليزية والأوروبية.

وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف لمنع الأندية من الحصول على أموال بلا حدود من اتفاقات الرعاية التي يتم تضخيمها مع مؤسسات تابعة لأصحاب هذه الأندية.

يذكر أن جهة التحقيقات في اللجنة الرقابية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم قالت إن مانشستر سيتي انتهك القواعد بتضخيم أرباح الرعاية في حساباته وبياناته المرسلة للويفا بين عامي 2012 و2016، كما أنه لم يتعاون في التحقيقات.