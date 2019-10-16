بعد الحرائق الأخيرة أحلام تعلن مساعدتها للشعب اللبناني

المستقلة / اندلعت عدة حرائق هائلة في لبنان، أدت إلى سقوط ضحايا ووقوع العديد من الخسائر، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي أدت إلى حدوث موجة حارة تسببت في اشتعال النيران.

أعلن عدد كبير من الفنانين تضامنهم مع الشعب اللبناني بعد وقوع هذه الحرائق، من بينهم الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي نشرت تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع Twitter، كتبت فيها: “قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً، أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته”.

أعادت الفنانة أحلام، نشر تدوينة عبد الوهاب، عبر حسابها الشخصي على نفس الموقع، وعلقت عليها معلنة تضامنها هي أيضًا مع الشعب اللبناني، حيث كتبت: “وأنا معاكي مشاركة شيرين حبيبتي، لبنان ياما عطانا، مبادرة رائعة”.