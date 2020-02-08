بعد الأتفاق مع تنسيقية التظاهرات ..قائد شرطة ذي قار يلتقي شيوخ ووجهاء العشائر

(المستقلة)..عقد قائد شرطة ذي قار العميد ناصر لطيف الاسدي، اليوم السبت، مؤتمرا في مضيف الشيخ عادل الكنزاوي بحضور شيوخ العشائر والوجهاء وشخصيات محلية من ذي قار.

وناقش الحاضرون مضامين رسالة المرجع الأعلى في النجف الاشرف ، وكيفية التعاون لتطبيقها والعمل بموجبها.

ويأتي هذا المؤتمر بعد تنسيق قسم العلاقات والاعلام مع وفد منسقية التظاهرات في الحبوبي “وابدائهم كامل الرغبة بالعمل سوية مع رجال الشرطة ليكونوا جنبا الى جنب لإعادة الحياة والدوام الرسمي” ، على أن تكون مديرية الشرطة والأجهزة الأمنية الرسمية المسؤولة عن توفير الحماية للمتظاهرين .

ويتزامن هذا المؤتمر مع توجيهات المرجعية العليا وتوصياتها بضرورة اعاده الدوام الرسمي في كل محافظات العراق.

كما عقد قسم الإعلام مؤتمرات مصغره مع تنسيقيات المتظاهرين في ساحة الحبوبي والتي أبدت رغبة كبيرة للتعاون بإعادة الدوام لمساندة قوات الشرطة ومنع أي اعمال عنف مخالفة للقانون واستمرار التظاهرات للتخلص من الفاسدين وبحماية شرطة ذي قار والقوى الرسمية.

في الوقت نفسه استنكرت شرطة ذي قار مانقلته بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي والتي قامت “بتحريف” كلمة لقائد شرطة ذي قار لغرض “إشاعة الفوضى” في المحافظة.

وقالت المديرية لقد “اقتطعت بعض اجزاء الخطاب لتصوير أن قيادة الشرطة تريد استعمال القوة ضد مواطنيها”.