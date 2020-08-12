بعد اصابته بكورونا.. بانديراس يحتفل وحيدا في عيد ميلاده ال60

(المستقلة)..لم تجر الرياح بما يشتهي النجم العالمي بطل فيلم “زيرو” الشهير أنطونيو بانديراس الذي باغته وهاجمه فيروس كورونا في عيد ميلاده الستين.

و اعلن النجم الإسباني العالمي “أنطونيو بانديراس” عن إصابته بفيروس كورونا لمعجبيه ومتابعيه عبر حسابه على موقع “إنستغرام” الإثنين 10 آب الجاري،وأيضاً في حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، ويأتي ذلك بالتزامن مع عيد ميلاده الستين.

ونشر “أنطونيو بانديراس” صورة لطيفة له من مرحلة الطفولة، وعلَّق بالإسبانية: “مرحباً بالجميع، أريد أن أعلن أن اليوم الموافق 10 أغسطس-آب، أجد نفسي مجبرًا على الاحتفال بعيد ميلادي الستين بعد الحجر الصحي، بعد أن أثبتت إصابتي بفيروس كوفيد -19 .

وتابع: “أود أن أضيف أنني أشعر بصحة جيدة نسبيًا، لكنني أشعر بالتعب أكثر قليلاً من المعتاد وأنا واثق من أنني سوف أتعافى في أقرب وقت ممكن بعد المؤشرات الطبية التي آمل أن تسمح لي بالتغلب على العملية المعدية التي أعاني منها والتي تؤثر على الكثير من الناس حول العالم” .

واختتم بانديراس منشوره قائلاً : “سأستفيد من هذه العزلة للقراءة والكتابة والراحة ومواصلة وضع الخطط للبدء في إعطاء معنى للسنة الستين التي وصلت إليها مليئة بالحماس.. عناق كبير للجميع”.

لا يعرف أين يمضي أنطونيو بانديراس فترة الحجر الصحي

يذكر أن نجم فيلم “زورو – Zorro أنطونيو بانديراس هو آخر المشاهير بعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمير تشارلز والأمير ألبير وتوم هانكس وريتا ويلسون وإدريس إلبا وآخرين الذين كشفوا عن إصابتهم بفيروس كورونا الملقب عالمياً باسم “كوفيد 19” ،وقبل بانديراس ، توجَّهت الممثلة “أليسا ميلانو” إلى وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي لتكشف أنها بعد عدة اختبارات سلبية تبين أنها مصابة بفيروس كورونا.

وأنطونيو بانديراس، ممثل ومخرج ومنتج إسباني شهير، بدأ التمثيل في التاسعة عشر من عمره عندما، ظهر في عدة أفلام مع المخرج الإسباني، بيدرو المودوبار، الشهير ثم انطلق في هوليوود .

ولم يشارك الممثل الإسباني بانديراس يوم الأحد في حفل خيري كان يُفترض أن يكون مضيفه في مدينة ماربيا الساحلية في جنوب إسبانيا، وقد تحدث النجم الهوليوودي الإسباني عن غيابه عن هذا العشاء الخيري المخصص لجمع التبرعات في ماربيا،وأكد أنه اضطر للتغيب بعد اكتشافه إصابته بفيروس كورونا حتى لا يتسبب بنقل العدوى للآخرين.

ولا يعرف أين يمضي أنطونيو بانديراس فترة الحجر الصحي لامتلاكه منازل دائمة في كل من لندن وإسبانيا ونيويورك.