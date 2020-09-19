بعد ارتداء الحجاب… نادية العراقية لـ داليا إبراهيم: كسبتي الآخرة!

المستقلة.. علقت الفنانة العراقية المقيمة في مصر فاتن فتحي الشهيرة بـ “نادية العراقية” على منشورة الفنانة داليا إبراهيم وهي ترتدي الحجاب بعد شهور قليلة من اعتزالها الفن.بالقول: “كسبتي الآخرة عقبالي”.

وفتح هذا التعليق المجال للحديث عن نية الفنانة في ارتداء الحجاب أو على الأقل رغبتها في اتخاذ هذه الخطوة.

وكانت داليا إبراهيم قد أعلنت اعتزالها في يونيو الماضي للتفرغ لحياتها الأسرية بعد مسيرة امتدت لعشرات الأعمال الدرامية.

وكتبت داليا عبر حسابها على Facebook:”قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل 7 مسرحيات 5 أفلام قصيرة 3 أفلام طويلة عدد من الدوبلاج.. شكرا”.