بعد إمتناعه عن الزواج.. شقيق إلهام شاهين يعلن خطوبته: أخيرًا حبي

المستقلة/ منى شعلان/ إحتفل الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين ، بخطوبته على المونتيرة المصرية منة جاب الله، مساء أمس ، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين.

ومن جانبها، نشرت إلهام شاهين، صور من حفلة خطوبة شقيقها ، عبر حسابها الرسمي موقع انستغرام، وعلقت قائلة: “مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك ويفرح قلبك و يفرحنى بولادك يا أغلى الناس”.

ومن جانبه ، نشر أمير ، منذ قليل ، صورة تجمعه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور انستغرام، وعلق: “أخيرًا حبي”.

ويشار إلى أن الفنان أمير شاهين ، قد صرح فىتفى لقاء تليفزيوني له ، عن أن الفنانة الراحلة ميرنا المهندس كانت حبه الأول والأخير، ولم يستطع أن يحب امرأة آخرى بعد رحيلها، لذلك لم يتزوج حتى الآن ، حتى خرج أمس وأعلن عن خطوبته.