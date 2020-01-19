بعد إقصائها من “The Voice Kids”.. الطفلة هايدي محمد: لن أبتعد عن الفن

المستقلة/ منى شعلان/ أكدت الطفلة هايدي محمد ، إحدى متسابقات برنامج “ذا فويس كيدز”، بعد إستبعادها من قبل لجنة التحكيم ، أن حالتها النفسية تحسنت معربة عن سعادتها بتشجيع وتعاطف رواد مواقع التواصل الإجتماعى معاها.

وأشارت “محمد”، خلال إتصال هاتفى عبر فضائية “ten”، مساء الأحد، إلى أن ما أحزنها أن صوتها كان يستحق أن يختارها لجنة الحكام بالمسابقة، منوهة بأنها شعرت بصدمة كبيرة بسبب ما حدث لها بالبرنامج، مضيفة: “والدتي هى التي اكتشفت موهبتي الغنائية”.

وأضافت الطفلة هايدي محمد، أنها لن تبتعد عن الفن بسبب ما حدث لها بالبرنامج، ويكفيها دعم الجمهور لها، والذي مثل مفاجأة بالنسبة لها، موضحة أنها تبلغ 12 عام وأم كلثوم هى مطربتها المفضلة، واختتمت مداخلتها بغناء “كلموني تاني عنك” لأم كلثوم.