بعد التنين.. كيف تتم تسمية الأعاصير حول العالم ؟

المستقلة /حذَّر خبراء في الأرصاد من منخفض جوي وصفوه بالخطير، سيضرب 8 دول بينها 7 دول عربية، فيما سيتسبب في حالة من عدم الاستقرار الشديدة.

“منخفض التنين” أو “منخفض القرن”، هكذا أطلق عليه الخبراء، مؤكدين أنه سيضرب 8 دول هي “مصر وعمان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا”، مضيفةً أن الرياح ستصل حد العاصفة، حيث تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

ومن اللافت للأمر، أن الأعاصير تتميز باسم محدد لها يكون غريباً نوعًا ما، وغالبًا ما يكون الاسم نسائي وغير متعلق بالمكان الذي بدأ فيه الإعصار، لذلك نرصد في السطور التالية ما الذي جعل الأعاصير تأخذ أسماءً بشرية؟ وتطور تسمية الأعاصير عبر العصور.

قديما لم يكن هناك آلية محددة لتسمية الأعاصير، فكانت إما تسمى بأسماء القديسين أو بأسماء السنوات، مثل إعصار “هرقل” و”سانت لويس” وإعصار “سانت بول” و “سانتا ماريا”، وأيضا إعصار 1898 وإعصار 1906، أو وفقا لمكان الإعصار مثل “إعصار ميامي”.

هارفي، إيرما، ساندي، فلورانس، إيرما، كلها أسماء لأعاصير حدثت بالفعل في الولايات المتحدة خلال الأعوام الماضية، والسبب في اختيار هذه الأسماء كان لتمييز الأعاصير التي تحدث وعدم الخلط أو اللبس، نظرا لكثرتها، ولجعل التواصل أسهل، خاصة في المناطق التي تكثر فيها الأعاصير المدارية.

كان يتم اختيار الأسماء للأعاصير في السابق بشكل عشوائي، ولكن بدأ خبراء الأرصاد الجوية في تنظيم الحروف الأبجدية مع قائمة من الأسماء المؤنثة فقط، وبدأ العمل بها منذ عام 1950، وتحمل العاصفة الأولى من موسم العواصف اسما مؤنثا يبدأ بحرف “A”، ثم تحمل العاصفة الثانية اسما مؤنثا أيضا يبدأ بحرف “B” وهكذا.

بعدها بثلاثة أعوام، لم تعمل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بنظام الأبجدية، حتى تم إضافة أسماء الذكور للقائمة في عام 1979، ويتم تكرار مجموعة معينة من الأسماء كل 6 سنوات.

وكان أول إعصار تم تسميته باسم مذكر هو إعصار بوب، الذي تم رصده في المحيط الاطلنطي، وتلاه إعصار أندرو المدمر الذي وصلت قوته إلى الدرجة الخامسة.

لم تتبع هذه القاعدة كل البلاد حول العالم، فبعض البلاد أعلنت رفضها كبلاد شرق آسيا، والتي قررت عدم تسمية أعاصيرها بالأسماء التي اختارتها الولايات المتحدة، وأعدت قائمة خاصة بأسماء أعاصيرها، وطبقتها بالفعل مثل إعصار دامري، وإعصار كيروجي، وفسرت هذه البلاد عدم اتباع الأسماء الأمريكية نظرا لأنها غير مفهومة للشعوب الآسيوية.

وتتبع هذه القائمة عددًا من البلاد الآسيوية، مثل اليابان، والصين، وفيتنام، وكوريا الجنوبية، ماليزيا، أما الهند ففضلت تسمية الأعاصير بمنطقتها شمال المحيط الهندي بقائمة خاصة بها.

وتتكون هذه القائمة من 64 اسما تتم تسمية الأعاصير بها بالتوالي، واختار الأسماء المركز الإقليمي المتخصص للأرصاد الجوية بـ نيودلهي، وتخضع لهذه القائمة البلاد المجاورة مثل باكستان وبنجلاديش، وميانمار، وسريلانكا، وتايلاند، وكان أشد إعصار ضرب منطقتهم هو إعصار ليلى الذي دمر مناطق كاملة بباكستان.