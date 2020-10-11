بعد إعتذار أحمد السقا لتامر حسني.. تعليق ساخر من محمد هنيدي على خلافهما

المستقلة/ منى شعلان/ وقعت أزمة بين الفنان أحمد السقا والفنان تامر حسني ، خلال الساعات الماضية ، بعد تصريح الأول بوجود خلاف بينهما بسبب فيلم الفلوس، ورد على تلك التصريحات حسني ، من خلال حسابه الرسمي على موقع انستغرام، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف وأنهما تحدث مرتين بعد هذا الموقف ، دون أى عتاب من السقا ، مؤكداً أنه كان ينبغي ألا يخرج هذا الكلام في التليفزيون، بل كان لا بد أن يكون هذا الكلام بينهما.

وقدم السقا ، إعتذار عما بدر منه عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:” رساله الى صديق عزيز صديقى واخى العزيز تامر حسنى أنت عارف اللى بينى وبينك عيش وملح وحاجات كتير….قد اكون اخطأت انى اتكلمت فى الموضوع ع الهوا ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا.. مش هاطول عليك اكتر من كده ولو انا زعلت شويه وانت شويه نبقى خالصين يا عم… تامر حسنى احنا اللى بينا كتير ماتزعلش يا عم وحقك عليه…وميعادنا الحفله اللى جايه”.



بعد رسالة اعتذار النجم أحمد السقا للنجم تامر حسنى بعد تصريحاته فى برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني،حرص النجم محمد هنيدى، على التعليق على الموقف بشكل ساخر، حيث علق على منشورا السقا عبر فيس بوك قائلاً:”عايز رقم تامر يا سقا تتكلموا بدل مانتوا فاضحينا على الفضائيات والسوشيال ميديا كدة؟”.