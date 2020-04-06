بعد إصابتها مع طفلتها ..مغنية شهيرة تتبرع بمليون دولار لمرضى كورونا

(المستقلة)..تبرعت المغنية الأمريكية الشهيرة “بينك” بمليون دولار لمرضى فيروس كورونا المميت ، بعد الكشف إصابتها بالفيروس التاجي

وكانت نتائج الفحص التي أجرتها كشفت إصابتها هي وابنتها ، بالفيروس المرعب الذي يحصد مئات الأرواح يومياً .

وتمنت المغنية الأمريكية أليسيا موور الشهيرة باسم “بينك” على المعجبين أن يتعاملوا مع مرض كورونا بجدية واصفة إياه بالحقيقي و”الخطير” بعدما أصابها هي وطفلتها وفقًا لصحيفة مترو.

وتعزل بينك حاليًا نفسها في منزلها مع زوجها كاري هارت وطفلتيهما ويلو وجيمسون، فيما أوضحت أن نتائجها جاءت إيجابية منذ أن بدأت أعراض المرض تظهر على ابنتها جيمسون.

وناشدت النجمة البالغة من العمر 40 عامًا متابعيها في بيان طويل على صفحتها في انستغرام باتباع القواعد والبقاء في المنزل جنبا إلى جنب، وقد أرفقت صورة لها ولصغيرها بعد إصابتهما.

وكشفت بينك أنها ستتبرع بمبلغ مليون دولار ، للمساعدة في الحد من انتشار وعلاج فيروس كورونا التاجي في الولايات المتحدة الذي أصاب حتى الان قرابة 350 ألف أمريكي .

المصدر: سيدتي