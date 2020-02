بعد إصابتها بالمرض القاتل.. الفنانة «جواهر الكويتية» تتصدر التريند

View this post on Instagram

الفنانة الكويتية الصديقة والعزيزة #جواهر_الكويتية تقاوم مرض السرطان.. حبيبتي ربي يشفيج ويعافيج ويعطيج الصحة والعافية وطولة العمر وتنورين الديرة برجعتج وتفرحينا.. دعواتكم لها اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي كل مريض. أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلائك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم