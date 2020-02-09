بعد إصابتها بالمرض القاتل.. الفنانة «جواهر الكويتية» تتصدر التريند
بعد إصابتها بالمرض القاتل.. الفنانة «جواهر الكويتية» تتصدر التريند
(المستقلة) – منى شعلان/ تصدرت الفنانة «جواهر الكويتية» ، تريند محرك البحث جوجل، وموقع التدوينات القصيرة تويتر ، فى دولة الكويت ، بعدما أعلنت عبر حسابها الشخصي على «سناب شات» إصابتها بمرض السرطان.
حيث نشرت «جواهر» ، صورة لأسماء الأشخاص الذين شفوا من مرض السرطان وكتبت عليها: “إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب”، ونشرت صورة آخري من داخل المستشفى وعلقت قائلة: “يأتي بها الله إن الله لطيف خبير”.
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وحرص عدد كبير من جمهور الفنانة الكويتية على الدعاء لها بالشفاء العاجل ، وأيضا بعض الفنانات ، وتحولت منصات السوشيال ميديا ، لحملة دعاء للفنانة.
كما حرصت الفنانة البحرينية «شذى سبت» على دعم الفنانة جواهر ، وكتبت عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام: “الفنانة الكويتية الصديقة والعزيزة جواهر تقاوم مرض السرطان.. حبيبتي ربي يشفيك ويعافيك ويعطيك الصحة والعافية وطولة العمر وتنورين الديرة برجعتك وتفرحينا”.
وأضافت: “دعواتكم لها اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي كل مريض.. أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم”.
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الفنانة الكويتية الصديقة والعزيزة #جواهر_الكويتية تقاوم مرض السرطان.. حبيبتي ربي يشفيج ويعافيج ويعطيج الصحة والعافية وطولة العمر وتنورين الديرة برجعتج وتفرحينا.. دعواتكم لها اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي كل مريض. أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلائك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم
كما نشرت الإعلامية الكويتية «مي العيدان» ، صورة للفنانة جواهر، وعلقت قائلة :”الفنانة جواهر الكويتية، تقاوم مرض السرطان، وبمرحلة خطيرة، ادعو لها يا جماعة الله يشفيها، ما في شيء بعيد عن ربنا”.
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الفنانه جواهر الكويتيه تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيره . . ادعولها ياجماعه الله يشافيها مافي شي بعيد عن ربنا 🙏🏻 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم
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