بعد إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا.. هذه نتيجة تحليل مي عمر

المستقلة/ منى شعلان/ كشف برنامج “ET بالعربي” ، عن إصابة المخرج المصرى محمد سامي ، بفيروس كورونا المستجد ، حيث شعر ببعض أعراض الفيروس، وقام بإجراء فحص كورونا، وكانت النتيجة إيجابية، فيما جاءت نتيجة تحاليل زوجته الفنانة مي عمر وباقي أسرته سلبية.

يُذكر أن مي عمر تقوم حالياً بتصوير باقي مشاهدها في مسلسل “لؤلؤ” والعمل من تأليف زينب عزيز ، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، على رأسهم أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، أحمد مجدى، نيرمين الفقى وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل “الفتوة” والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق ، وعرض فى الموسم الرمضاني السابق.

كما يحضر المخرج محمد سامي لمسلسل جديد في السباق الرمضاني المقبل مع أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر بعنوان “نسل الأغراب”، وهو من نوعية الدراما الصعيدية، ومن المقرر أن يبدأ التصوير شهر ديسمبر المقبل.