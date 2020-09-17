بعد إخلاء سبيلها فتاة “التيك توك” منة عبد العزيز تغادر النيابة

المستقلة/ منى شعلان/ غادرت منة عبد العزيز “فتاة التيك توك” قسم شرطة الطالبية، منذ قليل ، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيلها، فى القضية التي تعرضت فيها لاعتداء جنسي على يد 6 أشخاص.

وتم إخلاء سبيل فتاة التيك توك ، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وبعد أن استكملت البرنامج التأهيلى المقرر لها.

وسبق أن أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية – وشهرتها “منة عبد العزيز” – بإلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع “وزارة التضامن الاجتماعي” لـ”استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا” والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها آية الشهيرة بـ”منة عبد العزيز” لمحكمة الجنايات.

وذكرت النيابة في بيان أنها أحالت المتهمين (4 ذكور وفتاتين) للجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.