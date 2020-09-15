بعد إثارته الجدل.. فادي خفاجة لـ”المستقلة”: أحتاج فرصة حقيقة وهذا موقف المنتجين تجاهي

المستقلة/ منى شعلان/ أثار الفنان المصري فادي خفاجة ، الجدل ، حوله ، على مدار اليومين الماضيين ، بعدما نشر منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً:” طيب إيه يا مخرجين ومنتجين مصر، لو العبد الله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة، مين اللي يشتغل ياولاد المهنة والأصول؟، ممكن أتحدي أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي، والله العظيم لو قالولي بطلها لبطلها، مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله، وربنا الحكم والعدل، ومطرح ما ترسي ندوقلها”.

وأوضح الفنان فادي خفاجة فى تصريحات خاصة لـ”المستقلة ، بشأن موقف المنتجين المصريين نحوه ، مؤكدا أن ليس هناك تجاهل متعمد من جانب المنتجين ، تجاهه ، وأنه محبوب من قبل المنتجين و المخرجين و زملائه فى الوسط الفني ، مؤكدا أن هناك إشادة كبيرة بموهبته الفنية التى لا ينكرها أحد.

وأشار خفاجة أنه متواجد على الساحة الفنية بأدوار صغيرة منحصرة فى دور ضيف شرف ، وكل مايحتاج إليه هو فرصة فنية حقيقة ، متسائلا أين الفرصة الحقيقية التى تظهر أدواتي وإمكانياتي الفنية ومتى أحصل عليها ، مضيفا :” الآن عمري 40 عاما دون أن يعرض على دور ذو مساحة أكبر ، حيث أحتاج إلى هذا الأمر وبعد ذلك نترك الكلمة للجمهور إذا كنت استحق هذا الدور أم لا.

كما أعرب خفاجة عن فرحته وحزنه بالجمهور عندما يقابله ،قائلا: الجمهور دوما يسألني أين أنت ياشرفنتح من الساحة الفنية ؟ ولكن لابد أن أسأل أنا هذا السؤال أين أنا من الأعمال الفنية؟

وقال خفاجة ، فى تصريحاته عن سبب نشره المنشور السابق عبر الفيس بوك:” أنني أحتاج فرصة تعطي لي المساحة حتى أعبر من خلالها عن الطاقة الفنية التي بداخلي ، ومنشورى مجرد عتاب فني ليس أكثر.

وأكد خفاجة فى ختام تصريحاته عبر “المستقلة”، أنه تلاقي دعما معنويا كبيرا من جانب بعض المنتجين والفنانين ، بعدما نشر منشوره ، ولم يكن يتصور أن يلقي هذا الكم الهائل من الاهتمام والدعم.

وعرف “فادي” فى الوسط الفني منذ طفولته وقدم العديد من الأدوار لعل أشهرها تجسيد شخصية “شرف الدين” أو “شرفنطح” فى المسلسل الشهير “يوميات ونيس” مع الفنان الكبير محمد صبحي .

كما شارك فى الموسم الرمضاني السابق، فى مسلسل “الاختيار” مع الفنان أمير كرارة ، وأيضا قدم دورا مختلفا من مسلسل “حواديت الشانزليزيه، والذى عرض مؤخراً ، وعن آخر أعماله الفنية مشاركته فى مسلسل “قوت القلوب” الجزء الثاني ، ويعرض حاليا على قناة “الحياة” الفضائية وهو من تأليف محمد الحناوى، ومن إخراج مجدى أبو عميرة، وبطولة ماجدة زكي ، وسهر الصايغ وخالد زكي، ورانيا فريد شوقى، وهو من إنتاج شركة سينرجى.