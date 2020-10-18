بعد أيام من وفاته.. رسالة حب من شهيرة إلى زوجها الراحل محمود ياسين

بعد أيام من وفاته.. رسالة حب من شهيرة إلى زوجها الراحل محمود ياسين

المستقلة/ منى شعلان/ عبرت الفنانة شهيرة ، عن اشتياقها لزوجها الراحل محمود ياسين، بعد أيام قليلة من وفاته، مؤكدة أنه كان رجل استثنائي فى كل شئ ، معربة عن سعادتها بجنازته المهيبة التى حضرها عدد كبير من محبي رغم ظروف فيروس كورونا.

وكتبت عبر حسابها بموقع “فيس بوك” :”حبيبي وحبيبي وروحي والحياه التي ذهبت بعيدا .. كنت لي وكنت لي وكنت لي مهما شغلتك هموم الحياه وصعابها فانا الجزء الطاغي.. ولما تعبت في السنين الماضيه كنت لى وكنت لك .. وهذا ليس فضلا ولا واجب ولكنه الحب.. والحب والحب لقلب انسان بدرجه رجل أستثنائي في كل شيئ في فنه في موهبته في نجوميته التي كانت تسحر القلوب أستثنائى في تواضعه في حنانه في أبوته لأولاده .. وعطائه اللا محدود للصغير قبل الكبير أستثنائي في أنسانيته وأخلاقه التي أتفق عليها الجميع”.

وتابعت :”علمني حاجه أغلبنا يعتبرها ثقيله علي قلبه وهي ثقافه الاعتذار عندما أخطئ اعتذر لأن الاعتذار قوه وكرامه وليس العكس ..وكان دايما لأقل شيئ يقول آسف اقوله علي أيه ياحبيبي مش مستاهله .. وانالما اغلط أقوله انا آسفه يرد يقول العفو العفو ياحبيبي ايه الأدب ده ايه الأخلاق دي هقول أيه ولا أيه .. صلاه الجنازه المهيبه التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورنا لخير دليل علي حب المولي لك (نادي الله سيدناجبريل وقال ياجبريل أني أحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض ) الحمدلله يارب روح وريحان “.

وقد رحل عن عالمنا الفنان الراحل محمود ياسين ، يوم الأربعاء الماضي ، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.