بعد أن سُجنت بقضية إثارة الغرائز.. جوهرة تنشر صورها اثناء الاستحمام!

(المستقلة)..أثارت الراقصة الروسية ​جوهرة​ الجدل من جديد بعدما نشرت صوراً جريئة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بدت فيها عارية في “البانيو” داخل أحد الفنادق التي تقيم بها في روسيا.

وأثارت الصور جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت بشكل كبير ولاقت رواجاً كبيراً وسط تعليقات من جمهورها بمصر الذين تغزلوا بها، واخرين اعتبروا ان ترحيلها من مصر كان قراراً صائباً.

يذكر أن الراقصة الروسية جوهرة تم القاء القبض عليها في مصر بتهمة إثارة النعرات، من ثم تم اتهامها بخدش الحياء من خلال بدلات رقصها، الأمر الذي قضى بترحيلها من البلد.