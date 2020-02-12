بعد أزمته الصحية.. «خالد النبوي» لجمهوره : انا بخير وعمر الشقى بقى

(المستقلة) منى شعلان/ وجه الفنان المصري خالد النبوي، رسالة لجمهوره فى أول ظهور له بعد أزمته الصحية ، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

حيث كتب النبوي، قائلا: “الحمد لله حتى يرضى دعواتكم ومحبتكم كانوا الونس فى الأزمة الجمهور الحبيب الصديق.. أساتذتى العظماء.. أصدقائى.. زملائى الأعزاء الغاليين قوى التعبير عما أشعر به تجاه محبتكم الغالية مستحيل.. اللى عارفه إن الأزمة هانت بحضوركم و قربكم.. دمتم قريبين يا أحباب..الحمد لله أنا بخير ..عمر الشقى بقى.. و لسه تراللى وعايز يمثل”.

اقرا المزيد : عمر كمال لـ«المستقلة» : «شاكوش» نسب نجاح الأغنية لنفسه وإنفصلت عنه فنيا

وكان قد أصيب الفنان خالد النبوي ، بأزمة قلبية مفاجئ خلال الفترة الماضية ، وأجرى على إثرها عملية قسطرة بإحدى مستشفيات القاهرة.

من ناحية أخرى ، عرض مؤخرا للفنان خالد النبوى،

بدور العرض السينمائية ، فيلم “يوم وليلة” ويشارك فى بطولة الفيلم وأحمد الفيشاوى، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلى، وشادى أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافى وشركة الريماس للإنتاج الفنى.