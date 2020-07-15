بعد أربعة اشهر من الاغلاق ..ديزني لاند في باريس تفتح أبوابها مجددا

(المستقلة).. استقبلت ملاهي ديزني لاند في باريس الزوار من جديد يوم الأربعاء بالكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي بعد إغلاقها لمدة أربعة أشهر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتدفق الزوار في الصباح ومنهم مجموعة تضع آذان ميكي ماوس ويرقص أفرادها مرحا وهم يدخلون أشهر ملاهي في أوروبا.

ووضع الكمامات إجباري والحجز المسبق ضروري. كما طُلب من زوار الملاهي، التي تستقبل عددا محدودا من الزوار، الحفاظ على التباعد الاجتماعي وانتشرت في المكان منصات لغسل الأيدي والمطهرات.

ولا تباع التذاكر على بوابات الدخول، ولم يستأنف بعد تشغيل الألعاب التي يصعب فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفتحت ولت ديزني وورلد اثنين من أشهر الملاهي التابعة لها في أورلاندو بالولايات المتحدة يوم السبت على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 المرض الناتج عن الإصابة بالفيروس هناك.

لكن في هونج كونج قررت الشركة استمرار إغلاق ملاهي ديزني لاند مع ارتفاع الإصابات في المدينة الخاضعة لحكم الصين.