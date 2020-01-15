بعد أحدث ظهور له.. جورج سيدهم يتصدر تريند جوجل في مصر

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر الفنان الكبير جورج سيدهم، على مدار اليومين الماضيين ، تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات بعدما نشر المحامي أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي أحدث صورة له، عبر حسابه على الفيسبوك ، وعلق قائلا: “كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتورة ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالي، سنة سعيدة عليكم“.

وجاءت تلك الصورة، بعد إنتشار شائعة وفاة الفنان القدير جورج سيدهم ، لتنفى مايتردد ، وتطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان الكبير ، وظهر سيدهم في الصورة مع هانى رمزى وشقيقيه “أمير” و”إيهاب”، والبسمة تعتلى ملامح وجهه.

وكان آخر ظهور للفنان جورج سيدهم ، منذ خمسة أشهر ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم” الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة ON E،إحتفالا بعيد ميلاده الـ81 ، قائلا “وحشتونى أوى.. وبحبكم”.

جورج سيدهم من مواليد جرجا بمحافظة سوهاج عام 1938، والتحق بجامعة عين شمس، وتخرج من كلية الزراعة عام 1961، وهو أحد مؤسسي فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”، التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي، بمشاركة الفنان الكوميدي، سمير غانم، والراحل الضيف أحمد، كما أن له العديد من المسرحيات الكوميدية، منها “المتزوجون” و”أهلا يا دكتور” و”حب في التخشيبة”.