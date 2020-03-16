بعدما فقدت جدتها بسبب كورونا نجمة تتحدى المرض

المستقلة /أطلقت نجمة مواقع التواصل ومدونة الموضة الشهيرة كيارا فيراغني حملة تهدف إلى تقديم المساعدات للمستشفيات الإيطالية في إطار معركتها مع فيروس كورونا المتفشي في إيطاليا.

ويأتي هذا بعد إعلان وفاة جدتها بهذا المرض في 8 آذار 2020. وذكرت من خلال حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أنها قررت اتباع طريقة العزل المنزلي إلى جانب أكثر من 62 مليون إيطاليا كتدبير احترازي للحد من انتشار الفيروس بحسب (نواعم).

وخلال مرحلة الحداد أطلقت عبر حسابها الذي يتابعه أكثر من 18 مليون شخص وبالتعاون مع زوجها مغني الراب الشهير فيديز الحملة التي ترمي إلى جمع المال من أجل مد يد العون للمؤسسات الطبية في مدينة ميلانو.

ونشرت على حسابها نص الحملة مع التعليق: “أرجوكم أنشروا الرسالة إلى اليمين ودعونا نساعد بعضنا البعض”. كما حققت أكثر من مليون و299 ألف إعجاب لصورة ظهرت فيها واضعة الكمامة الطبية في إطار عملية التوعية التي تقوم بها بعد إعلان انتشار الوباء في إيطاليا. وتمكنت على إثر هذا من جمع ما يقرب من 4 ملايين يورو في ايام قليلة.