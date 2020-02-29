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بعثة سلوفاكية تباشر موسمها التنقيبي الرابع في موقع جوخا الاثري

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن مدير مفتشية اثار ذي قار طاهر كوين ، السبت ، عن وصول بعثة تنقيب سلوفاكية الى المحافظة للمباشرة بموسمها التنقيبي الرابع في موقع جوخا الاثري في قضاء الرفاعي شمال مدينة الناصرية .

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وقال كوين في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” البعثة مكونة من تسعة منقبين باختصاصات اثارية مختلفة برئاسة الدكتور دارهوش هيلنك ، ضمن العقد المبرم بين وزارة الثقافة والسياحة والاثار ، والمعهد السلوفاكي للدراسات التاريخية والاثارية “.

واشار الى ان ” البعثة ستباشر اعمالها التنقيبية في موقع جوخا مملكة اوما الاثرية في قضاء الرفاعي مدة شهرين  “.

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