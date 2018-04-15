بعثة القوة الجوية تغادر الى كربلاء للقاء المالكية البحريني

(المستقلة) … غادرت، صباح اليوم الأحد، بعثة القوة الجوية لكرة القدم، وذلك لمواجهة المالكية البحريني ضمن مباراة الإياب المؤجلة لحساب المجوعة الاولى لمنطقة غرب اسيا، والتي تضم كذلك اندية الجزيرة والسويق العماني .

وسيلتقي صقور القوة الجوية مع المالكية البحريني، يوم الثلاثاء المقبل، بتمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد .

وضمت قائمة الفريق 22 لاعباً، وهم كل من فهد طالب وامجد رحيم وحيدر رعد واحمد عبد الرضا وسامح سعيد والكرواتي سبستيان وسامال سعيد ومصطفى محمد معن وشهاب رزاق والسوري زاهر ميداني والكرواتي سنن مموفيتش وكرار علي بري وفهد كريم و علي بهجت ومصطفى حسين وهمام طارق واحمد اياد واحمد عبد الأمير وعلي يوسف وامجد راضي وحمادي احمد وعماد محسن.

وشهدت قائمة الفريق غياب اللاعب صالح سدير اثر تمزِّق بسيط في العضلة الخلفية، وتحتاج الى راحة لاربعة ايام على اقل تقدير لتماثل الشفاء والعودة للتدريبات ، وشهدت القائمة التحاق اللاعب علي بهجت بالفريق بعد شفائه من الاصابة و اتم مرحلة الجاهزية البدنية.