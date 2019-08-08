بعثة الحج تسلم خيم مكوث الحجاج بعرفة ومنى للمتعهدين وتخصص حافلات لنقلهم

(المستقلة)..أعلنت بعثة الحج العراقية تسليم خيم مكوث الحجاج بعرفة ومنى لمتعهدي القوافل، وتخصيص 1307 حافلات لنقلهم خلال أيام المشاعر المقدسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني، في تصريح اليوم، ان ” لجنة النقل المركزي في البعثة جهزت (1307) حافلة حديثة ومكيفة منها (44) كشفة لنقل الحجاج العراقيين من فنادقهم بمكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة في أيام التروية وعرفة ومزدلفة ومنى”.

وأشار إلى ان” لجنة المشاعر المقدسة في البعثة حجزت هذا الموسم مخيمات المانية حديثة وفيها أجهزة تبريد وتتوفر فيها سبل السلامة، وتتوزع على 16 مكتب خدمة في عرفة ومثلها في منى لاستيعاب الحجاج رغم الارتفاع الكثير بأعدادهم هذا العام”.

وأوضح ان” البعثة وضعت علامات الدلالة على مسالك الطرق في عرفة ومنى ووزعت خرائط مواقع الخيم على المتعهدين، كما سيكون هناك عدد كبير من الموظفين المنتشرين على طول الطريق لاستدلال الحجاج إلى خيمهم، مؤكدا ان البعثة استنفرت جميع موظفيها في أيام المشاعر ووزعتهم على مكاتب الخدمة الميدانية كلا حسب لجنته المختصة”.

وأضاف الكناني ان” البعثة ستوزع وجبتي غذاء في عرفة، الأولى للإفطار والثانية ساخنة للغداء، فيما سيتم وعلى مدى يومين تقديم وجبات جافة للحجاج في منى، مبينا ان جميع الحجاج سيمكثون ضمن الحدود الشرعية”.