بعثة الحج العراقية: الانتهاء من تفويج اكثر من 24 الف حاج برا بنجاح كبير

(المستقلة)..أعلنت بعثة الحج العراقية نجاحها بتفويج جميع حجاج البر إلى الديار المقدسة عبر منفذ عرعر الحدودي بعد 13 يوما من عملية التفويج.

وذكر المتحدث الرسمي باسم البعثة، حسن فهد الكناني، في تصريح اليوم الأحد، ان “البعثة استكملت، اليوم، عبور جميع حجاج البر من منفذ عرعر الحدودي البالغ عددهم (24247) الذين وفدوا من مختلف المحافظات، عبر 1044 حافلة حديثة ومكيفة”.

وأضاف ان” منفذ عرعر الحدودي سيتم إغلاقه اليوم على ان يفتتح مجددا قبل 48 ساعة من بدء التفويج العكسي للحجاج بعد أدائهم مناسك حج بيت الله الحرام”.

واكد الكناني ان “البعثة نجحت وبشكل كبير جدا بتفويج الحجاج وعدم تسجيل أية حوادث مؤسفة أو معوقات، وذلك بفضل التعاون الكبير الذي أبدته الجهات الساندة، وخاصة الجهات الأمنية والعسكرية وطيران الجيش والحشد الشعبي الأبطال الذين عملوا ليل نهار من اجل تامين هذه الرحلات بالشكل المتكامل”.

وتابع” كما نثمن تعاون العتبتين الحسينية والعباسية والوقفين الشيعي والسني ومحافظتي كربلاء والأنبار وجميع الجهات الساندة في احتضانهم للحجاج وتقديم التسهيلات اللازمة في عملية تفويجهم إلى الديار المقدسة”.