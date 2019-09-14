بعثة البارالمبية العراقية تتوجه الى الاردن للمشاركة في دورة غرب اسيا

(المستقلة)..تتوجه البعثة العراقية للجنة البارالمبية الوطنية العراقية، يوم غد الأحد، الى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في النسخة الثانية من دورة العاب غرب اسيا

وقالت امين عام اللجنة البارالمبية العراقية كوثر حسين ان البعثة العراقية تتكون من ١١٣ شخصا بين لاعب واداري ومدرب ، مبينة ان العراق سيشارك في ست فعاليات رياضية تمثل العاب القوى والأثقال وتنس الطاولة وكرة السلة وكرة الهدف والبوتشيا .

واشارت حسين الى ان جميع دول اتحاد غرب اسيا أعلنت عن مشاركتها في الدورة التي ستفتتح يوم الخامس عشر من الشهر الجاري في الأردن

يذكر ان العراق بطل النسخة السابقة التي اقيمت في الامارات عام ٢٠١٧برصيد 47 وساما حققتها منتخبات العاب القوة برصيد 31 وساما ورفع الاثقال برصيد 9 اوسمة وتنس الطاولة برصيد 5 اوسمة وكرة السلة على الكراسي وسام واحد ومثله حقق فريق كرة الهدف للمكفوفيين