بعثة الاتحاد الاوربي تنتهي من اعمال المسح الآثاري في النجف

(المستقلة)..اعلن مفتش اثار وتراث مدينة النجف الاشرف محمد الميالي عن اختتام وفد الإتحاد الأوروبي اعماله للمسح الاثاري في المدينة.

وقال الميالي في تصريح صحفي اليوم ، ان البعثة اكملت اعمالها المسحية واقامت محاضرة على قاعه المفتشيه بحضور موظفيها .

واشار الى ان المحاضره تضمنت أساليب وطرق العرض المتحفي حيث قدم المحاضر نبذه عن التطور المتحفي مستعرضا من خلاله صورا لطرق العرض في عدد من المتاحف الكبرى في العالم والتطور الحاصل في استخدام الايضاحات ولوحات التعريف .

و تحدث عميد كلية الاثار والتراث في جامعة الكوفه الدكتور علاء اللامي عن التعاون الحاصل بين كليه الاثار والهيئة العامه للآثار والتراث والمتمثله بمفتشية اثار وتراث النجف الاشرف فيما يخص اعمال التنقيب والمسح وتدريب طلبه الكلية في المواقع الاثارية.

واشار الميالي الى ان الوفد قام بزيارة موقع قصر الامارة ومسجد الكوفة المعظم للاطلاع على الشواخص الاثرية واساليب البناء الموجودة فيه.