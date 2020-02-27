بعثة الاتحاد الأوروبي تباشر اعمالها في مسح المواقع الآثرية في الكوفة

(المستقلة)..اعلن مدير مفتشية اثار وتراث النجف التابعة إلى دائرة التحريات والتنقيبات في الهيئة العامة للآثار والتراث محمد بدن الميالي عن مباشرة بعثة الاتحاد الأوروبي المتمثلة بجامعتي كوج التركية وبولونيا الايطالية اعمالها في المسح للمواقع الآثرية شمال قضاء الكوفة لموقعي ( واكصه وناحب)

وأشار بدن الى ان” البعثة سوف تقوم بمسح مواقع أخرى في المواسم القادمة بعد استحصال الموافقات الرسمية من الهيئة العامة للآثار والتراث فضلا عن قيام البعثة بالمساعدة العلمية والفنية في دعم متحف النجف الحضاري الذي تقوم مفتشية الآثار والتراث على اعادة تاهيلة بالتعاون مع محافظة النجف والذي من المزمع افتتاحه خلال الاشهر المقبله ليكون من المتاحف الحضارية المتميزة في العراق”.

واوضح ان” الوفد اعلن عن استعداده لتدريب الكوادر الاثارية خارج العراق لتطوير إمكانياتهم العلمية ورفع كفاءاتهم كما سيقوم الوفد باقامة ورش عمل لتدريب حراس المواقع الاثرية لبناء قدراتهم داخل العراق “