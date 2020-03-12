بعثة الأمم المتحدة في العراق تدين الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي

المستقلة …. ادانت بعثة الأمم المتحدة في العراق ، الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد والذي تسبب بمقتل 3 جنود من التحالف الدولي (اميركيين وبريطاني واحد)، امس الأربعاء، فيما طالبت السلطات العراقية بكشف الجناة.

وذكرت البعثة في بيان تلقته المستقلة اليوم الخميس ، أن “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ادانت الهجوم الصاروخي الأخير على معسكر التاجي والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين قوات التحالف العالمي في القتال ضد داعش”.

وأضافت أن “هذه الهجمات المستمرة، تشكل تهديدًا واضحًا وجذريًا للبلاد، ولا يزال خطر قيام الجماعات المسلحة بأعمال هجومية يشكل مصدر قلق دائم”.

وبينت “بعيدًا عن التهديد الأمني المباشر، فإن هذا أيضًا يزيل الاهتمام السياسي الحاسم بعيدًا عن الأعمال المحلية العاجلة غير المكتملة، آخر شيء يحتاجه العراق هو أن يكون ساحة للثأر والمعارك الخارجية”.

وتابعت “الحد الأقصى من ضبط النفس من جميع الجهات هو السبيل الوحيد للمضي قدما. يجب على الحكومة العراقية ممارسة سلطاتها الكاملة لمساءلة الجناة ومنع الهجمات في المستقبل”.

وأعربت الأمم المتحدة عن “تعازيها لأسر الضحايا وبلدانهم، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل”.