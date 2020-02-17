بعثة الأمم المتحدة تواصل مساعدة العراق

المستقلة … جددت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، هينيس بلاسخارت دعوتها لحماية المتظاهرين في العراق وادانتها لاستخدام العنف ضدهم.

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وقالت يونامي في بيان تلقته المستقلة، “تواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تلقي مزاعم ذات مصداقية عن استهداف متظاهرين مسالمين ‘بنادق الصيد على الطريق بين ميدان التحرير وميدان الخلاني في بغداد مساء 14 و 15 و 16 فبراير ، مما أدى إلى إصابة 50 شخصًا على الأقل. كما أصيب عدد من أفراد الأمن ، بما في ذلك الكريات من بنادق الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف. ووردت من كربلاء أيضًا مزاعم حول استخدام مقذوفات الحركية المماثلة مما تسبب في إصابة أكثر من 150 محتجًا في شهر يناير وحده”.

واضافت “تدين الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، جانين هينس بلاسخارت ، بشدة استخدام بنادق الصيد برصاص الطيور ، والتي تسببت (مرة أخرى) في أعداد كبيرة من الإصابات في الاحتجاجات الأخيرة”.

ودعت السلطات إلى “منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة: “إن النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة ، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض والولاءات غير الواضحة ، هو مصدر قلق أمني خطير يجب أن يجب التعامل معها بشكل عاجل وحاسم. يجب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات “.