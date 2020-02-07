بطولة الكأس عقدة زيدان كلاعب ومدرب

(المستقلة) – حسام الدين جمال – خسر ريال مدريد أمام ضيفه 3-4 في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء أمس الخميس، ليودع البطولة، ويفشل مدربه زين الدين زيدان في حصد اللقب.

عقدة زيدان:

زيدان كان لاعبا أسطوريا، وأصبح أحد الأسماء الكبيرة في مجال التدريب في غضون فترة قصيرة من بدء مسيرته كمدير فني، إلا أنه يواجه عقدة في بطولات الكأس، طوال مسيرته كلاعب أو مدرب.

زيزو لعب في 3 دول هي فرنسا، مع كان وبوردو، وإيطاليا مع يوفنتوس، وإسبانيا مع ريال مدريد، ولم يحقق لقب الكأس المحلي في الدول الـ3 طوال مسيرته التي امتدت لـ17 عاما.

ولعب زيدان مع كان بين عامي 1989 و1992، لم يحقق خلالها أي ألقاب، ولعب مع بوردو بين 1992 و1996 وفاز معه ببطولة إنترتوتو الأوروبية.

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وانتقل زيزو إلى يوفنتوس في 1996، واستمر معه حتى 2001، وخلال تلك الفترة فاز بلقبين في الدوري الإيطالي، ولقب بالسوبر الإيطالي والسوبر الأوروبي وكأس إنتر كونتيننتال وبطولة إنترتوتو.

وقضى زيدان 5 سنوات مع ريال مدريد منذ 2001 وحتى اعتزاله في 2006، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا مرتين، ومثلهما في السوبر الإسباني، ولقب بالدوري المحلي والسوبر الأوروبي وكأس إنتر كونتيننتال.

وتولى زيزو (47 عاما) تدريب ريال مدريد في فترة أولى بين عامي 2016 و2018، وقاده للفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبالسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والسوبر المحلي مرتين، ولقب الليجا مرة واحدة.

عقدة ريال مدريد:

بالرغم من أن ريال مدريد يعد أحد أنجح الأندية في إسبانيا وأوروبا، إلا أنه يواجه عقدة في بطولة كأس الملك.

الريال هو أكثر الأندية حصولا على لقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، وكذلك هو الأكثر فوزا بالدوري الإسباني بـ33 لقبا، لكنه يحتل المركز الثالث بين الأكثر تتويجا بكأس الملك بـ19 لقبا، خلف أتلتيك بلباو (23) وبرشلونة (30).

وفي آخر 10 سنوات حقق ريال مدريد لقب كأس ملك إسبانيا 3 مرات فقط، آخرها عام 2014.