بطولة الصداقة..رسالة من البصرة الى العالم : العراق قادر على استضافة التظاهرات الدولية

(المستقلة)/نريمان المالكي/ .. لاشك في ان الجماهير الرياضية في البصرة كان لها دور كبير في اظهار الروح الرياضية العراقية مما اسهم في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع الحظر جزئيا عن الملاعب العراقية ..

وبعد ان استقبلت المدينة الرياضية المنتخب السعودي الشقيق،بالشكل الذي جعل الملك السعودي يشيد بالروح الاخوية العراقية عادت مدينة البصرة لتحتضن كرنفال رياضي،متمثل ببطولة الصداقة الدولية الودية التي يشارك فيها الفريقان العربيان الشقيقان القطري و السوري بالاضافة الى منتخب العراق الوطني.

وقال امين السر المساعد للاتحاد العراقي لكرة القدم ، المشرف على المنتخب العراقي كامل زغير) لـ (المستقلة)” بعد مساعي رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في رفع الحظر من الملاعب العراقية جاء قرار رفع الحظر الجزئي،و نتمنى في بطولة الصداقة ان يرفع كليا عن العراق” ..

و اشار زغير الى وجود ملاعب عدة في العراق جاهزة لإحتضان المباريات ،مبينا ” ان مبارياتنا كلها ستكون في الفيفا دي في سبيل ان يكون تصنيفنا افضل و احسن بعدما كان تصنيفنا 130–129 … و نحن قادرون على تنظيم بطولات في العراق”.

ونوه الى انبهار الاشقاء العرب بالاستقبال الكبير من اهالي البصرة و الجمهور العراقي جميعا من كافة المحافظات، معربا عن تفاؤله، واصفا قرار الفيفا بأنه “بادرة خير مستقبلية للكرة العراقية”…

في السياق نفسه ابدى المسؤول الإعلامي لمنتخب قطر علي حسن الصالات في حديث لـ (المستقلة) عن ارتياحه من التواجد في البصره قائلا ” نشكر الاتحاد العراقي لحفاوة الاستقبال و تسهيل كافة الأمور سواءا لنا كوفد قطري مشارك في هذه البطولة و كوفد إعلامي ..من ناحية الاقامة و المواصلات” …

و وصف صالات البطولة بانها ” رسالة من الاتحاد العراقي الى كافة الاتحادات سواء كانت القارية او العالمية بأن العراق قادر على إستضافة كبرى التظاهرات الكروية” ..

و أضاف صالات ” نحن سنوجه رسالة للعالم بأن العراق قادر على هذه الاستضافة و هذا حق و واجب علينا نحن القطريين للوقوف مع اخواننا العراقيين” ..

وأكد أن البطولة “تحمل رسائل كثيرة من ناحية عودة الحياة للملاعب العراقية و الكرنفالات الكروية التي سوف نشاهدها خلال هذه الفترة القصيرة” ..

وشدد صلات بالقول ” أنها رسالة للإتحاد الآسيوي تحديدا و الفيفا بأن العراق قادر على استضافة المنتخبات و الفرق الآسيوية على مستوى دوري أبطال آسيا و حتى كأس الإتحاد الآسيوي”..

و عن مشاركة المنتخب القطري قال (صالات) “نحن كمنتخب قطري ننظر الى هذه البطولة بأنها فرصة لتجربة مجموعة من اللاعبين و الوقوف على جاهزيتهم .. كون ان هذه البطولة تدخل ضمن إستعدادات المنتخب القطري لنهائيات كأس آسيا في الإمارات” …