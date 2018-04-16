بطريقة كوميدية وجريئة.. دومينيك حوراني تناهض التحرش بالمرأة في كليب “5 دقايق”

(المستقلة)..انتهت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني من تصوير الفيديوكليب الجديد لأغنية “5 دقايق”، والمقرر طرحه رسميًا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب بالتزامن مع عرضه على القنوات الفضائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتظهر دومينيك في الكليب بلوك جديد ومختلف عليها، بشخصية فتاة تعمل “مضيفة – نادلة” داخل أحد المطاعم ويتم معاكستها من قبل بعض الشباب، وتنتقم من المعاكسات بطريقة كوميدية جريئة ومؤذية وعدائية أحياناً.

ويأتي طرح الكليب بعد طرحها كليب “المزة اللبنانية” والتي ناقشت فيه أيضًا قضية معاكسات المرأة في الشارع، وحقق الكليب نسب مشاهدة عالية عقب طرحه لجرأتها في إختيار تلك الفكرة ومناصرتها دائمًا لقضايا المرأة.

الأغنية من كلمات رامي أمين، والحان أحمد مصطفى، وتوزيع عبده سادو، جيتارات مصطفى أصلان، مونتاج وتصحيح ألوان لشركة Max Media، مدير ابتصوير أحمد حسين، والكليب من إخراج عمرو عبدالرحمن.

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