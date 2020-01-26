“بصور على الجليد ورسالة لتركي آل الشيخ”.. نانسي عجرم تتجاوز أزماتها

المستقلة/ منى شعلان/ واجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، خلال الساعات الماضية شائعة منعها من السفر على خلفية قضية قتيل فيلا نانسي عجرم ، على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وردا على تلك الشائعة نشرت الفنانة اللبنانية عبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام ، مجموعة صور جديدة لها ، وهى وسط الجليد.

كما وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكتبت: “الحمد لله على سلامتك، وتكون دايماً بخير وصحة وسلامة معالي المستشار، الله يحميك لعيلتك وأهلك ومحبينك تركي آل الشيخ”.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد نقل لإحدى المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، إلا أنه نشر صورة له اليوم طمأن من خلالها متابعيه على حالته الصحية.