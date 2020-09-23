“بصورة وتعليق وتصريحات مشابهة”.. حقيقة إرتباط حلا شيحة بالداعية معز مسعود

المستقلة/منى شعلان /تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشر البحث جوجل ، وأيضا سيطرت على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار شائعة خطوبتها من الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود.

وتواصلت “المستقلة” مع والد الفنانة حلا شيحة ، لمعرفة حقيقة الأمر ، الذى بدوره نفى هذه الشائعة وأكد أن مسعود لم يتقدم بشكل رسمى لابنته ، متعجبا من إطلاق تلك الشائعة.

وتبدأ الحكاية عندما نشر الداعية الإسلامي معز مسعود، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، صورة له ممسكًا جيتارًا، وعلق قائلا : “شكر كبير للشخص الرائع، الذي التقط هذه الصور أنت تعرف نفسك”.

وعلقت حلا ، من حسابها الرسمي على الصورة المنشورة قائلة: “هاي معز.. من التقط هذه الصورة؟” ليرد عليها :”شخص ما مميز جدًا”.

ومن هنا إنطلقت الشائعة وبقوة ، دون تأكيد أو نفى من الطرفين ، والملفت هنا تصريح والد شيحة ، يشبه تصريح سابق له ، عندما انتشرت شائعة خطوبة ابنته الفنانة هنا شيحة من الفنانة أحمد فلوكس ، وبدوره خرج الفنان التشكيلي حينها لينفى الأمر ، ويقول التصريح ذاته أن الفنان أحمد فلوكس لم يتقدم لخطوبة ابنتى بشكل رسمى ، وبعد أيام قليلة ، تمت خطوبة هنا شيحة وفلوكس ومن ثم زواجهما ومن بعد ذلك تم الطلاق بعد عام على زواجهما ، دون أسباب تذكر.

ويشار إلى أن الفنانة حلا شيحة، فقد انفصلت مؤخرا عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، بعد أكثر من 12 عامًا على زواجهما ، ولديها أربعة أبناء، وعادت للثمثيل بعد أكثر من 10 أعوام من الاعتزال ، وخلعت النقاب ثم الحجاب، وعادت مرة أخرى ، منذ عامين ، وشاركت في الموسم الرمضاني السابق من خلال مسلسل “خيانة عهد” من تأليف أحمد سلطان، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج العدل جروب ومن بطولة يسرا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، عبير صبري، خالد أنور وهنادي مهنى.

أما بالنسبة للمنتج والداعية معز مسعود ، قد تزوج 3 مرات ، الأولى من “سارة” ملكة جمال الجامعة الأمريكية عام 2003، والثانية من المرشدة السياحية بسنت نور الدين ، والثالثة من الفنانة الشابة شيري عادل، ووقع الانفصال بينهما بعد أقل من عام على زواجهما.