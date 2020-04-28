بصوت شيرين عبد الوهاب ..إعلان رمضاني يتصدر بسبب محمد صلاح و ابنته

(المستقلة)..طرحت شركة الاتصالات “فودافون”، إعلانًا جديدًا بمناسبة حلول موسم رمضان 2020، تحت عنوان “عزوتنا ملايين”، و كان الإعلان من غناء الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتم تصويره وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ركز الإعلان على التأكيد على أهمية العزل الاجتماعي خلال هذه الفترة، إذ ظهر كل فنان وهو في منزله ويتواصل مع أصدقائه من خلال محادثات الفيديو.

ظهر في الإعلان عدد كبير من المشاهير من بينهم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، الذي شارك ابنته مكة اللعب والجري في حديقة منزله، أثناء تواجده في الحجر المنزلي. حيث شارك صلاح اللعب مع ابنته مكة، وجاء ظهورهما لافتًا وطريفًا، كما استغل النجم المصري ابنته لممارسة الرياضة بشكل طريف.

ومن بين النجوم المشاركين في الإعلان، الفنانة المصرية منى زكي، التي جاء ظهورها مشابهًا لمحمد صلاح، حيث شاركت مع أبنائها أيضًا.

بالإضافة إلى غناء الفنانين كلمات الأغنية نفسها مع شيرين، من خلال تحريك شفاههم فقط.

وضم الإعلان، عددًا كبيرًا من نجوم الفن والمشاهير، ومنهم: “شيكو، وهشام ماجد، وشيماء سيف، ومحمد هنيدي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وإسعاد يونس، ولاعب الكرة محمد صلاح وابنته مكة، وأمينة خليل، ومنى زكي، وأحمد فهمي، وأمير عيد”.